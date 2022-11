ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம்: ராஜா தேடும் ராணி.. எங்கே இருக்காங்க?.. கண்டுபிடிங்க பாஸ்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ராஜா ஒருவர் ராணியை தேடுவது போன்ற ஒரு ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜா கண்டுபிடிப்பதற்குள் உங்களால் அந்த படத்தில் ராணி எங்கே இருக்கிறார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்று முயற்சித்து பாருங்கள்..

ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது அந்த பொருளில் இருப்பது நம் கண்களுக்கு நேரடியாக தெரியாமல் கண்களை குழப்பமடைய செய்வதே ஆப்டிகல் இல்யூஷன் ஆகும்.

கானல் நீரை இதற்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம். இப்படி பார்க்கும் நம் கண்களை குழப்பமடைய செய்து மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் என்பதால் பலரும் தங்களது ஓய்வு நேரங்களில் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்களை விரும்பி பார்க்கின்றனர்.

English summary

Here is an optical illusion of a king looking for a queen. Try and see if you can figure out where the queen is in the picture before the king does.