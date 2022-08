இந்தியாவில் சர்வாதிகார ஆட்சி.. ஜனநாயகம் செத்துபோய்விட்டது.. பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ்ஸால் ஆக்ரோஷமான ராகுல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய பாஜக அரசால் இந்தியாவில் ஜனநாயகம் மரணித்துவிட்டது. ஆர்எஸ்எஸ்ஸை எதிர்ப்பது தான் என் வேலை என காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி டெல்லியில் ஆக்ரோஷமாக பேசினார்.

மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்தும் நாட்டில் நிலவும் பணவீக்கம், விலைவாசி உயர்வு, வேலையின்மை உள்ளிட்ட பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணவும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இன்று நாடு முழுவதும் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவததோடு, ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி ஊர்வலம் செல்ல உள்ளனர்.

பிரதமர் அலுவலகம் முற்றுகை.. காங்கிரஸ் கட்சியினரை தடுக்க போலீஸ் குவிப்பு.. பரபர டெல்லி

English summary

Democracy is dead in India with the BJP government at the centre. Congres party's Rahul Gandhi aggressively spoke in Delhi saying that my job is to oppose the RSS.