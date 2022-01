சிறந்த சேவை.. தமிழக காவல்துறையைச் சேர்ந்த 18 அதிகாரிகளுக்கு குடியரசு தலைவர் பதக்கம் அறிவிப்பு!

Delhi

oi-Logi

புதுடெல்லி: சிறந்த சேவைக்கான காவல்துறை பதக்கம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 18 பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடியரசு தினத்தையொட்டி, இந்தியா முழுவதும் உள்ள 939 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு குடியரசு நாள் பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு வருடமும் சிறப்பாக செயல்பட்ட‌ மாநில காவல்துறை அதிகாரிகள், மத்திய ஆயுதப்படை வீரர்கள், ரயில்வே காவல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருக்கு ஜனாதிபதி பதக்கம் வழங்கப்படும்.

தஞ்சை பள்ளி மாணவி தற்கொலை.. பள்ளிகளில் நிகழும் அத்துமீறல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி எப்போது? கமல் கேள்வி

English summary

The Police Medal for Outstanding Service has been announced for 18 Police officers from Tamil Nadu. Honourable President will present the awards to the police officers.