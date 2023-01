கெத்து காட்டிய இந்தியா! குடியரசு தின அணிவகுப்பில்.. கவனம் ஈர்த்த "டாப்" ஆயுத வாகனங்கள்.. அடிதூள்

இந்தியாவின் 74வது குடியரசு தின அணிவகுப்பில் இந்திய ராணுவத்தின் டாப் ஆயுத வாகனங்கள் அணிவகுத்தன.

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாட்டின் 74வது குடியரசு தினவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், முதன் முறையாக டெல்லியின் 'கடமை பாதையில்' ராணுவ வீரர்கள் அணிவகுத்துள்ளனர். இந்த ஆண்டு அணிவகுப்பில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் மட்டுமே காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி MBT அர்ஜுன் டாங்கி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. 75 கவசப் படைப்பிரிவின் அர்ஜுன் கேப்டன் அமன்ஜீத் சிங் தலைமையில் இந்த டாங்கிகள் அணிவகுத்தன. இது இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பால் (DRDO) உருவாக்கப்பட்ட மூன்றாம் தலைமுறை டாங்கிகளாகும். இந்த டாங்கியானது 120 மிமீ பிரதான துப்பாக்கி, 7.62 மிமீ கோஆக்சியல் இயந்திர துப்பாக்கி மற்றும் 12.7 மிமீ விமான எதிர்ப்பு இயந்திர துப்பாக்கி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

இதன் என்ஜின் 1400 குதிரை திறன் கொண்டதாகும். இந்த அளவுக்கு திறன் கொண்ட கார் மணிக்கு சுமார் 160 கி.மீ வேகத்தில் பறக்கும். ஆனால் 58.5 டன் எடை கொண்ட இந்த அர்ஜுன் டாங்கியை இந்த அளவுக்கு வேகத்தில் நகர்த்த முடியாது என்றாலும் இந்த டாங்கிகள் அதிகபட்சமாக சுமார் 70 கி.மீ வேகத்தில் நகரும்.

டெல்லி கடமைப்பாதையில் தேசியக் கொடியேற்றினார் ஜனாதிபதி.. குடியரசு தின அணிவகுப்பில் எகிப்து ராணுவம்!

English summary

As the country's 74th Republic Day is being celebrated, army personnel have marched on Delhi's 'line of duty' for the first time. This year's parade featured only locally made weapons.