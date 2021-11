நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்.. இன்று என்னென்ன மசோதாக்கள் தாக்கலாகும்.. முழு விபரம்!

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இரண்டாவது நாளான இன்று பல்வேறு முக்கிய விவாதங்கள் நடக்க உள்ளன. கேள்வி நேரத்தில் இன்று முக்கிய துறைகளுக்கு கீழ் அமைச்சர்கள் பதில் அளிக்க உள்ளனர்.

2021 நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் மிகுந்த பரபரப்பிற்கு இடையில் நேற்று தொடங்கியது. முதல் நாளே பெரும் பரபரப்பிற்கு இடையே வேளாண் சட்டம் நீக்கப்பட்டுள்ளது. கடும் அமளிக்கு இடையே நேற்று முதல் நாள் கூட்டம் நடந்து முடிந்துள்ளது.

நேற்று கூட்டத்தின் போது 12 ராஜ்ய சபா எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். கடந்த நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் அமளியில் ஈடுபட்டதால் ஒழுங்கு நடவடிக்கையாக 12 எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் இன்று அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.

