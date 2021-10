பெகாசஸ்: உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு ராகுல் காந்தி வரவேற்பு.. மத்திய அரசுக்கு முன் வைத்த "3 கேள்விகள்"

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒரு குழுவை அமைத்தது வரவேற்கத்தக்கது என்றும், இந்த சாப்ட்வேர் பிரதமர் அல்லது மத்திய உள்துறை அமைச்சரால் வாங்கப்பட்டது என்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறினார்.

பெகாசஸ் ஒட்டுக்கேட்பு வழக்கில் (pegasus snooping case ) இன்று தீர்ப்பளித்த உச்ச நீதிமன்றம், இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக விசாரணை நடத்த சிறப்பு குழுவை அமைத்துள்ளது.

இந்த நிலையில், டெல்லியில் இன்று மாலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி.

We are happy that Supreme Court has accepted to look into the Pegasus issue. We will raise this issue again in Parliament. We will try to have a debate in Parliament. I am sure the BJP will not like to have a debate on this: Congress leader Rahul Gandhi