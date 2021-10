'பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை அரசுகளுக்கு மட்டுமே விற்க முடியும்'.. இந்தியாவுக்கான இஸ்ரேல் தூதர் விளக்கம்!

Delhi

டெல்லி: பெகாசஸ் என்ற ஸ்பைவேர் மூலம் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி, அமைச்சர்கள், பத்திரிக்கையாளர்கள் உள்பட 300-க்கும் மேற்பட்டவர்களின் செல்போன் உரையாடல்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.

பெகாசஸ் எனப்படும் இந்த ரகசிய சாப்ட்வேர் இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த என்எஸ்ஒ(NSO) எனும் சைபர் செக்யூரிட்டி நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இதனை பயன்படுத்திதான் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாக குற்றம் சட்டப்படுகிறது.

