"குளம், கிணறு இருக்கும்.. எல்லா மசூதிகளில் ரகசிய சர்வே எடுக்கணும்!" சுப்ரீம் கோர்ட்டில் புதிய வழக்கு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: நாட்டில் கிணறுகள் அல்லது குளங்கள் கொண்டு இருக்கும் பழங்கால மசூதிகள் குறித்த ரகசியமாக சர்வே கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம் வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு அருகே ஞானவாபி மசூதி அமைந்துள்ளது. அவுரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த மசூதி கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

பாஜக பற்றிய திமுகவின் 3 பொய்கள் சுக்குநூறானது! பிரதமர் மோடி பேச்சால் வானதி சீனிவாசன் உற்சாகம்!

இருப்பினும், இங்கிருந்த இந்து கோயில் ஒன்றை இடித்துவிட்டே அவுரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த ஞானவாபி மசூதி கட்டப்பட்டதாக ஒரு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

A Petition has been filed before the Supreme Court seeking a confidential survey of ancient prominent mosques that have wells or ponds in India: (கிணறுகள் அல்லது குளங்கள் கொண்டு இருக்கும் பழங்கால மசூதிகள் குறித்த ரகசியமாக சர்வே கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு) Gyanvapi mosque and Qutub Minar controvosy.