பிரதமர் படைத்துள்ள மற்றொரு சாதனை.. உலகளவில் மோடி தான் டாப்.. 7 கோடியை தாண்டிய ட்விட்டர் ஃபாலோயர்ஸ்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரதமர் மோடியின் ட்விட்டர் பக்கம் 7 கோடி ஃபாலோயர்ஸ்களை கடந்துள்ளது. இதன் மூலம் அதிக ஃபாலோயர்ஸ்ளை கொண்டுள்ள ஆக்டிவ் அரசியல்வாதி என்ற சிறப்பை பிரதமர் மோடி பெற்றுள்ளார்.

நாம் சொல்ல வரும் செய்தி ஒரே நேரத்தில் பல லட்சம் பேருக்குச் சென்று சேர ட்விட்ர் தளம் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இதனால்தான் அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் இப்போது ட்விட்டர் தளத்தில் ஆக்டிவாக உள்ளனர்.

அரசியல் தொடங்கி சினிமா வரை இப்போது முக்கிய அப்டேட்கள் பெரும்பாலும் ட்விட்டர் தளத்திலேயே வருகிறது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi achieved 70 million followers in his Twitter handle. PM Modi is now one of the most followed active politicians on Twitter.