நான் சாவர்க்கர் இல்ல.. என் பேரு ராகுல்! பாஜகவை கதறவிட்ட காங்கிரஸ்! தலைநகரில் கலக்கிய போஸ்டர்கள்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பாக இன்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகியுள்ள நிலையில், " நான் சவர்கர் இல்லை நான் ராகுல் காந்தி, தலை வணங்க மாட்டேன்" என தலைநகர் டெல்லியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி ஆஜராக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பினர். இதைனையடுத்து அவர் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராவார் என தகவல்கள் வெளியானது.

அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தில் ராகுல் காந்தி ஆஜர்..பிரமாண்ட பேரணியுடன் படையெடுப்பு.. 144 தடையுத்தரவு!

English summary

As former Congress leader Rahul Gandhi appeared in the Enforcement Department office today in connection with the National Herald case, posters pasted on behalf of the Congress in the capital, Delhi, saying, "I am not Savarkar, I am Rahul Gandhi, I will not bow my head" are spreading fast on social media.