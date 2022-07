குடியரசு தலைவர் தேர்தல் இன்று வாக்குப்பதிவு..மல்லுக்கட்டும் எதிர்கட்சிகள்..வெல்லப்போவது யார்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக உள்ள ராம் நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் வரும் 24 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளதை அடுத்து இன்று புதிய குடியரசு தலைவருக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெற உள்ளது.

இன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நாடாளுமன்ற அலுவலகம், மாநில சட்டசபை அலுவலகங்களில் இதற்கான தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த தேர்தலில் எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் தேர்தலில் வாக்களிப்பர்.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி வைத்த ட்விஸ்ட்..யஷ்வந்த் சின்ஹாவுக்கு ஆதரவு!

English summary

Indian Presidential Election 2022: (இந்திய ஜனாதிபதி தேர்தல் 2022) After the tenure of Ram Nath Kovind the President of the country is going to end on the 24th, the election for the new President will be held today.The election will be held today from 10 AM to 5 PM at the Parliament Office and State Assembly Offices. MPs and MLAs will vote in this election.