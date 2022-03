காய்ச்சல் மாத்திரை முதல் கொரோனா மருந்துகள் வரை, உயர்கிறது அத்தியாவசிய மருந்துகள் விலை! ரெடியா மக்களே

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் முதல் இந்தியாவில் அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை 10.7 சதவீதம் வரை உயர்த்த அகில இந்திய தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் அனுமதித்துள்ளதால் பாரசிட்டமால், அசித்ரோமைசின் உள்ளிட்ட அத்யவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்த்தப்படவுள்ளது.

இந்திய தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் இந்தியாவில் மக்கள் பயன்படுத்தும் அத்யாவசிய பொருளான மருந்துகளின் விலையைக் கண்காணித்து வரைமுறை செய்கிறது.

கடந்த சில மாதங்களாக மூலப் பொருட்களின் விலை உயர்வு, உற்பத்தி செலவீனம் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் மருந்துகளின் விலையை அதிகரிக்க அனுமதிக்க வேண்டுமென மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கோரிக்கை விடுத்தன.

English summary

The prices of essential medicines, including paracetamol and azithromycin, will go up as the All India National Pharmaceutical Pricing Authority has allowed the price of essential medicines in India to increase by 10.7 per cent from April 1.