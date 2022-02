நம்பர் 1 வீரர் கார்ல்சனை செஸ்ஸில் வென்ற பிரக்யானந்தா.. தமிழக வீரரை பாராட்டிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி

Delhi

டெல்லி : தமிழக இளம் வீரரான கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா உலகின் நம்பர் 1 வீரரான கார்ல்சனை ஏர்திங்க்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ரபிட் செஸ் போட்டியில் தோற்கடித்து பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், இளம் மேதை பிரக்ஞானந்தாவின் வெற்றியில் நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்தியுள்ளார்.

சென்னை பாடியில் பிறந்த சிறுவனான பிரக்ஞானந்தா உலக அளவில் செஸ் போட்டி களில் அசத்தி வருகிறார்.5 வயது முதல் டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்று வரும் இவர் ஏழு வயதிலேயே உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றுள்ளார்.

10 வயதிலேயே சர்வதேச செஸ் மாஸ்டர் பட்டத்தை வென்ற அவர் இளவயது சர்வதேச செஸ் மாஸ்டர் பட்டத்தை வென்றவர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். இதேபோல் பல பட்டங்களையும் அவர் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Prime Minister Narendra Modi has congratulated young Tamil Nadu Grandmaster Pragyananda on his victory over world number one Carlson in the Earthing's Masters Rapid Chess Tournament, saying that we are all happy with the victory of young genius Pragyananda.