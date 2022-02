துக்டே துக்டே கும்பலுக்கு காங்.தான் தலைவர்..நாட்டை பிரித்தாள காங்கிரஸ் நினைக்கிறது - பிரதமர் பேச்சு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நாட்டை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி காங்கிரஸ் கட்சியுடையது எனவும், துக்டே துக்டே ( சின்ன சின்ன) கும்பல்களின் தலைவனாக அக்கட்சி இருக்கிறது என மக்களவையில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் இன்று பேசினார்.

பேச்சின் ஆரம்பத்திலிருந்தே காங்கிரஸ் கட்சியையும் அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியையும் பிரதமர் கடுமையாக விமர்சித்தார். கொரோனா காலத்தில் எதிர்கட்சிகள் அரசியல் செய்ததாக கடுமையான வாதங்களை முன்வைத்தார்.

தமிழர்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தி.. நாட்டை பிரித்தாள விரும்புகிறது காங்கிரஸ்.. பிரதமர் மோடி

English summary

Speaking in the Lok Sabha, Prime Minister Narendra Modi slammed the Congress party for plotting to divide the country and for being the leader of the Tukde Tukde (small small ) gang.