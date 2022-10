"நாட்டின் ஆன்மீக தலங்களை மீட்டு வருகிறோம்..!" உஜ்ஜைன் கோயிலில் பூஜை செய்த பின் பிரதமர் மோடி பேச்சு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்தியப் பிரதேச உஜ்ஜைனியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாகப் பேசினார்.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஆன்மீக நகரமாகக் கருதப்படும் உஜ்ஜைனியில் மகாகாலேஷ்வர் கோயில் நடைபாதை திட்டத்தைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். ரூபாய் 856 கோடி மதிப்பில் இந்தத் திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

முன்னதாக பிரதமர் மோடி உஜ்ஜைன் மஹாகலேஷ்வர் கோவிலில் சிறப்புப் பூஜை செய்தார். அப்போது அவருடன் மத்தியப் பிரதேச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said Ujjain has led India's prosperity and knowledge for thousands of years: Prime Minister Narendra Modi about new India is moving forward by reviving the tradition of science and research.