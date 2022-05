காங்கிரஸால் முடங்கிய 2ஜி! இப்போ பாருங்க 3ஜி,4ஜி,5ஜி,6ஜி என முன்னேறியிருக்கிறது! சொல்கிறார் மோடி.!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 2ஜி ஊழல் காரணமாக முடங்கியிருந்த இந்திய தொலை தொடர்புதுறை தற்போது 3ஜி,4ஜி,5ஜி என தொடர்ந்து முன்னேறி தற்போது 6ஜி என்ற இலக்கை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய தொலை தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிராய் சுமார் 24 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதாவது 1997ஆம் ஆண்டில் முதன்முறையாக துவக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் டிராய் துவக்கப்பட்டு 25ம் ஆண்டு நிகழ்வு இன்று கொண்டாடப்பட்டது

டிராய் துவக்கப்பட்டதன் வெள்ளிவிழா ஆண்டு நிகழ்ச்சி இன்று கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் காணொலிகாடி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று 5ஜி அலைக்கற்றை சோதனையை தொடங்கி வைத்துப் பேசினார்.

2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலின் அடையாளம்.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடும் விமர்சனம் !

English summary

Prime Minister Narendra Modi has boasted that the Indian telecom sector, which was shut down due to the 2G scandal during the previous regime, has now continued to grow from 3G, 4G and 5G to 6G.