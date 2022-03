வாரிசு அரசியல் ஆபத்தானது..கட்சிக்குள் குடும்ப அரசியலுக்கு அனுமதியில்லை.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : வாரிசு அரசியல் மிக மிக ஆபத்தானது எனவும், பாஜகவுக்குள் குடும்ப அரசியலை அனுமதிக்க முடியாது என பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சமீபத்தில் நடந்த தேர்தல்களில் உத்தரபிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றது.

கோவாவில் மொத்தமுள்ள 40 இடங்களில் 20 இடங்களில் அக்கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், பஞ்சாபில் அந்த கட்சி அவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படவில்லை.

It has been reported that Prime Minister Narendra Modi has told a gathering of BJP MPs that succession politics is too dangerous and that family politics should not be allowed within the BJP.