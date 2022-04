சாதியால் பயனடைபவர்கள்! கேந்திரிய வித்யாலயா முடிவை வரவேற்பவர்களை விமர்சித்த கார்த்தி சிதம்பரம்

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் எம்.பிக்களுக்கான சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மாணவர் சேர்க்கைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை விமர்சிப்பவர்கள் சாதி, வர்க்கத்தால் பயனடைபவர்கள் என காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சித்து உள்ளார்.

நாடு முழுவதும் மத்திய அரசால் நடத்தப்பட்டு வரும் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் ராணுவ வீரர்கள், மத்திய அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவன பணியாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களின் குழந்தைகள் அதிகளவில் பயின்று வருகின்றனர்.

மாணவர் சேர்க்கையில் அவர்களுக்கே முன்னுரிமையும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கேந்திரிய வித்யாலயாவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கோட்டாவில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு தடை - என்ன காரணம்?

English summary

Congress MP Karthi Chidambaram has criticized those who criticize the ban on student admission under the special quota for MPs in Kendriya Vidyalaya schools run by the central government as benefiting by caste and class