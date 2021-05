கொடூரமானது.. உயிர் காக்கும் மருந்துவ பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி.. பிரியங்கா காந்தி வெளியிட்ட லிஸ்ட்!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி கொரோனா தொற்று நோய் மோசமாக பரவும் போது ஆக்ஸிஜன், வென்டிலேட்டர்கள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்துகள் போன்ற அத்தியாவசிய மருத்துவ பொருட்களுககு ஜிஎஸ்டி போடுவது கொடூரமானது. மனித தன்மையற்ற செயலும் கூட என்று காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி கூறியுள்ளார.

இன்றைய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில், கோவிட்டை எதிர்த்துப் போராடப் பயன்படும் அனைத்து உயிர்காக்கும் மருந்துகள் மற்றும் உபகரணங்களிலிருந்து ஜிஎஸ்டி வரியை மத்திய அரசு அகற்ற வேண்டும் என பிரியங்கா காந்தி கூறியுள்ளார்.

உயிர் காக்கும் அத்தியாவசிய மருத்துவ தயாரிப்புகளுக்கு போடப்படும் ஜிஎஸ்டி வரி குறித்து பட்டியலையும் பிரியங்கா காந்தி வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Priyanka Gandhi Vadra on twitter: Imposing GST on essential medical products like oxygen, ventilators, vaccines and medicines during a pandemic is cruel and insensitive. In today’s GST Council meet, the government should remove GST from all life saving medicins and equipment that are being used to fight Covid