40,000 பேர் மத்தியில் சிக்கிய ஆம்புலன்ஸ்.. வழிவிட்ட காங்கிரஸார்! ராகுல் யாத்திரையில் நெகிழ்ச்சி

Delhi

டெல்லி: ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டுள்ள 'பாரத் ஜடோ யாத்திரை' இன்று டெல்லியில் நுழைந்துள்ள நிலையில், இதில் சுமார் 40 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்றுள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த யாத்திரை பயணித்த பாதை வழியாக ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று போக இருந்த நிலையில் இதற்கு அத்தனை பேரும் ஒதுங்கி வழிவிட்டுள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜகவுக்கு எதிராகவும், எதிர்வரும் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை பலப்படுத்தவும் ராகுல் காந்தி கடந்த செப்டம்பர் 7ம் தேதி இந்த யாத்திரையை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கினார். இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடக்கி வைத்தார். இந்த பயணத்தின் மூலம் சுமார் 150 நாட்களில் 3,750 கி.மீ தொலைவை கடக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி கேரளா, ஆந்திரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரதேசம் என பயணித்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 100வது நாளை யாத்திரை எட்டியது. இந்த பயணத்தில் ராகுல்காந்தி ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட கி.மீ தொலைவு வரை நடக்கிறார். அதேபோல வழிநெடுகிலும் சாமானிய மக்களை சந்தித்து அவர்களது பிரச்னைகளை கேட்டு வருகிறார்.

English summary

As Rahul Gandhi's 'Bharat Jado Yatra' has entered Delhi today, around 40,000 people have participated in it. In this case, when an ambulance was about to go through the route traveled by this yatra, all the people gave way to it.