மெகா பிளானை கையில் எடுத்த ராகுல் காந்தி.. கதர்களை நிமிர வைத்த அந்த லெட்டர்.. அதிர்ந்து நிற்கும் பாஜக

டெல்லி: பாரத் ஜடோ யாத்திரை இம்மாதம் இறுதியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில், நாட்டு மக்களிடம் ராகுல் காந்தி உரையாட தொடங்கியுள்ளார். இவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மத்திய அரசின் கீழ் நாட்டு மக்கள் கடுமையான நெருக்கடியை எதிர் வரும் காலங்களில் சந்திக்க நேரிடும் என்று எச்சரித்திருக்கிறார். மேலும் வரும் 26ம் தேதி முதல் 60 நாட்களுக்கு மற்றொரு பிரசாரத்தையும் காங்கிரஸ் திட்டமிட்டிருக்கிறது.

பாஜக அரசின் கொள்கைகளை எதிர்த்தும் எதிர் வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸை பலப்படுத்தவும் 'பாரத் ஜடோ யாத்திரையை' ராகுல் காந்தி தொடங்கினார். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியிலிருந்து தொடங்கிய இந்த யாத்திரையானது கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா என 12 மாநிலங்கள் வழியாக 3,500 கி.மீ கடந்து காஷ்மீரில் முடிவடைகிறது. தற்போது பஞ்சாபின் லுதியான பகுதியில் யாத்திரை இருக்கிறது.

இந்த யாத்திரையில் அரசியல் தலைவர்கள், முன்னாள் அரசு அதிகாரிகள், திரை பிரபலங்கள் என பலர் பங்கேற்றிருந்தனர். இந்த யாத்திரை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் ராஜஸ்தானில் தனது 100வது நாளை நிறைவு செய்துள்ளது. மேலும் கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் டெல்லி, உத்தரப் பிரதேசம், ஹரியான உள்ளிட்ட மாநிலங்களை கடந்து வந்திருக்கிறது. இது காந்தியின் நினைவு தினமான ஜனவரி 31ம் தேதி ஜம்மு காஷ்மீரில் நிறைவடைகிறது.

English summary

With Bharat Jado Yatra coming to an end by the end of this month, Rahul Gandhi has started addressing the people of the country. In the letter written by him, he has warned that the people of the country will face a severe crisis under the central government in the near future. Congress has also planned another campaign for 60 days from 26th.