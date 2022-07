இனி கவலை இல்லை..300 கி.மீ தூரத்திற்குள் ரயில்வே தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கப்படும்.. உதவும் கூகுள் மேப்!

Delhi

டெல்லி: இனி ரயில்வே தேர்வு மையங்கள் கூகுள் மேப் உதவியுடன் 300 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் தேர்வர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் என ரயில்வே உயரதிகாரி கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ரயில்வே பணிக்கு ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (ஆர்ஆர்பி) மூலம் ஆட்சேர்ப்பு நடைபெற்று வருகிறது. ரயில்வே பணிக்கான தேர்வுகளை இந்த வாரியம் தான் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் ரயில்வே தேர்வு எழுத விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு பிற மாநிலங்களில் தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன.

English summary

In a first time, the Railways will now use Google Maps to link the location of candidates appearing for its exams to test centres within a 300-km radius in order to cut their travel time.