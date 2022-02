எந்த நாட்டையும் ஆக்கிரமித்ததில்லை..இயேசு பிறப்புக்கு முன் இந்தியாவில் அறுவை சிகிச்சை - ராஜ்நாத் சிங்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : வரலாற்றில் இதுவரை வேறு எந்த நாட்டையும் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தி அந்த நாடுகளின் ஒரு அங்குல நிலத்தை கூட ஆக்கிரமிக்காத உலகின் ஒரே நாடு இந்தியா மட்டுமே பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா ராணுவத்தினர் மிகக் கடுமையான தாக்குதலை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் உலக நாடுகள் தலையிட வேண்டும் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்த விவகாரத்தில் நாடுகளை வகிப்பதாகவும், ரஷ்யாவுக்கு எதிரான தீர்மானத்தை இந்திய அரசு புறக்கணித்தது. இதனால் இந்தியா ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் உலக அரசியல் நோக்கர்கள் கூற்கின்றனர்.

ஆமா.. சென்னை மாநகராட்சியில் முழு ரிசல்ட் எப்போது தெரியும்? ககன்தீப் சிங் கொடுத்த அப்டேட்

English summary

Defense Minister Rajnath Singh is proud to say that India is the only country that does not occupy even an inch of land of other countries.