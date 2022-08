மகாத்மா காந்திக்கு பிறகு மக்கள் உணர்வுகளை புரிந்துகொண்ட ஒரே தலைவர் மோடி தான்: ராஜ்நாத் சிங் புகழாரம்!

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் புத்தக வெளியீட்டு விழாவின் போது பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், ''மகாத்மா காந்திக்குப் பிறகு மக்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொண்ட ஒரே தலைவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிதான்'' என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

தேசப்பிதா மகாத்மா காந்திக்குப் பிறகு மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட ஒரே தலைவர் பிரதமர் மோடிதான் என்றும், இவ்வாறு கூறுவதில் எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் நடைபெற்ற The Architect of the New BJP- என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவின் போது பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் கூறியதாவது:-

