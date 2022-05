மக்களால் ‘டாடா’..! மக்களுக்காக ’டாடா நானோ’..! இன்ஸ்டாகிராமில் உருகிய ரத்தன் டாடா! என்னங்க ஆச்சு?

Delhi

டெல்லி : சாலைகளில் சாண்ட்விச் போல இந்திய குடும்பத்தினர் இருசக்கர வாகனத்தில் நெருக்கிக் கொண்டு செல்வதை கண்டு கவலை அடைந்ததாகவும், மக்கள் பாதுகாப்பான சாலைப் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பத்தின் காரணமாகவே டாடா நானோ காரை அறிமுகம் செய்வதாக ரத்தன் டாட்டா இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார்.

டாடா குழுமத் தலைவர் ரத்தன் டாடாவின் கனவு கார் தயாரிப்பாக நானோ மாடல் உருவானது.ஒரு லட்சம் ரூபாய் விலை, ஏசி உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன், ஏழைகளும் காரில் பயணிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில் நானோ உருவாக்கப்பட்டது.

2008ஆம் ஆண்டில் தயாரிப்பு தொடங்கப்பட்டு மக்கள் கைகளில் தவழ தொடங்கிய டாடா நானோ காருக்கு எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து, படிப்படியாக அதன் தயாரிப்பு குறைக்கப்பட்டது.

Ratan Tata posted on Instagram that he was worried about the Indian family getting stuck in a two-wheeler like a sandwich on the roads and that the introduction of the Tata Nano was due to the desire of the people to travel on a safe road.