முல்லைப்பெரியாறு அணையில் 139 அடி தண்ணீர் தேக்கலாம்.. கேரளாவின் தந்திரத்தை நிராகரித்த உச்சநீதிமன்றம்

டெல்லி: தமிழக-கேரள எல்லையில் கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது முல்லைப்பெரியாறு அணை. 155 அடி உயரமுள்ள இந்த அணை தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட விவசாயிகளின் நீராதாரமாக விளங்கி வருகிறது.

முல்லை பெரியாறு அணையில் தற்போது 142 அடி வரை தண்ணீர் தேக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த அணையின் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட அணைத்து பணிகளையும் மேற்கொள்ளும் தமிழகம், நீர்மட்டத்தை 152 அடியாக உயர்த்துவதற்கு கேரளா எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது

English summary

The Supreme Court has ordered that the water level of the mullaperiyar dam be kept at 139.5 feet till November 10. The Supreme Court has rejected Kerala's claim