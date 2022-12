மெட்ரோ ரயிலில் கொட்டிய உணவு.. சட்டென மாணவன் செய்த காரியம்.. 'வாவ்'.. குவியும் பாராட்டு

Delhi



டெல்லி: டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் தனது உணவு கொட்டியவுடன் அவற்றை தாமாகவே ஒரு பள்ளி மாணவன் சுத்தம் செய்த செயலுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

கொட்டிய உணவை பணியாளர்கள் சுத்தம் செய்துவிடுவார்கள் என சக பயணிகள் கூறிய போதிலும், எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அந்த மாணவனே அவற்றை அப்புறப்படுத்திய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

'தூய்மை இந்தியா' திட்டம் இப்போதுதான் சிறிது சிறிதாக நாட்டு மக்களிடையே விழிப்புணர்வை புகுத்தி வரும் நிலையில், மாணவனின் இந்த செயல் எதிர்கால இந்தியா குறித்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதாக நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

A schoolboy, who spilled his food on a Delhi Metro train, cleaned it by himself and receiving praise for his act.