பட்ஜெட்டில் ஏழை என்ற பெயர் இரு இடங்களில் வருகிறது.. ஆனால் ஒரு பெயர் ஆறு முறை வருகிறது - ப.சிதம்பரம்

டெல்லி : பட்ஜெட்டில் ஏழை என்ற வார்த்தை இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே வருகிறது வேலைவாய்ப்பு என்ற வார்த்தையும் இரண்டு முறை தான் வருகிறது. ஒரு பெயர் 6 இடங்களில் வருகிறது என பேசிய காங்கிர்ஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், ஏழைகளை பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு மறந்துவிட்டது என குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் நேற்று பேசினார். பேச்சின் ஆரம்பத்திலிருந்தே காங்கிரஸ் கட்சியையும் அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியையும் பிரதமர் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

கொரோனா காலத்தில் எதிர்கட்சிகள் அரசியல் செய்ததாக கடுமையான வாதங்களை முன்வைத்தார். மேலும் காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டை பிரித்தாள் நினைப்பதாகவும், துக்டே துக்டே கும்பல்களின் தலைவனாக காங்கிரஸ் கட்சி இருப்பதாகவும் கடுமையாக சாடினார்.

English summary

In the budget the word poor comes only in two places and the word employment comes only twice. Speaking as a name comes up in 6 places, senior Congress leader P. Chidambaram accused the central government of forgetting the poor in the budget.