தாலிபான்கள் ரொம்ப மோசம்! இரவில் தூக்கமின்றி தவிப்போம்! ஆப்கானிஸ்தான் பற்றி விவரித்த சீக்கிய பெண்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தானில் ‛‛சீக்கியர் இந்து குடும்பங்கள் தூக்கமில்லாத இரவுகளை கழிக்கின்றன. வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும்போது 10 முறை யோசிப்போம்'' என தாலிபான்கள் ஆட்சி குறித்து இந்தியா திரும்பிய சீக்கிய பெண் ஒருவர் விவரித்துள்ளார்.

அமெரிக்க படைகள் வெளியேறியதை தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானில் உள்நாட்டு போரில் வெற்றி பெற்ற தாலிபான்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளன. 2021 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்கள் வசம் உள்ளது.

தாலிபான்கள் ஆட்சியில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது. இதனால் தான் தாலிபான்கள் வசம் ஆப்கானிஸ்தான் செல்லும்போதே ஏராளமான மக்கள் கொத்துகொத்தாக அவசரமாக நாட்டை விட்டு வெளியேறினார்கள்.

Sikh and Hindu families in Afghanistan spend sleepless nights. A Sikh woman who returned to India described the Taliban regime as saying, We think 10 times before leaving home.