மாநில நிதி உரிமை.. நிர்மலா சீதாராமனை விடாத பாஜகவினர்.. பட்ஜெட் ஆலோசனையில் வியந்து மகிழ்ந்த பிடிஆர்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையிலான மத்திய பட்ஜெட்டுக்கு முந்தைய கூட்டம் நடந்தது. இதில் பாஜக ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்கள் உள்பட கட்சி பாகுபாடு இன்றி தென்இந்தியா, வடஇந்தியா என்ற வித்தியாசம் இன்றி அனைத்து மாநிலங்களும், மாநிலத்துக்கான நிதி உரிமைகள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இதை சீர்த்திருத்தம் வேண்டும் என குரல் கொடுத்தது மகிழ்ச்சியாகவும், ஆச்சரியமாகவும் உள்ளது என தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.

ஒவ்வொரு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன்பாக மத்திய நிதி அமைச்சர் மாநில நிதி அமைச்சர்களுடனும், பல்வேறு தொழில்துறையினருடன் ஆலோசனை நடத்துவது வழக்கமான ஒன்றாகும்.

அந்த வகையில் 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

உரிக்காமலேயே கண்ணீர் வரும் போலயே! துண்டு விழும் பட்ஜெட்..சதம் அடித்த சின்ன வெங்காயத்தின் பெரிய விலை!

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chaired the pre-Budget meeting in Delhi. In this, all the states, including the BJP-ruled states without party discrimination, without the distinction of South India and North India, the financial rights of the state are decreasing. Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan said that he was happy and surprised that he voiced his demand for reform.