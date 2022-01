அரசின் சிறுபான்மை மெரிட் அடிப்படையில் சிஎம்சி கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கை - உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: தமிழக அரசு வழங்கும் கிறித்துவ சிறுபான்மை மெரிட் பட்டியலின் அடிப்படையில் வேலூர் சி.எம்.சி. மருத்துவக் கல்லூரியில் நடப்பு கல்வியாண்டு முதுநிலை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையை நடத்த வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது

மருத்துவ மேற்படிப்பில் வேலூர் சி.எம்.சி. மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கும் மொத்த இடங்களில் 50சதவீதம் அகிலஇந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதில் மீதமுள்ள 50 சதவீத இடங்களை கிறிஸ்துவ மத சிறுபான்மையினருக்கு நீட் மற்றும் கலந்தாய்வு அடிப்படையில் கல்லூரி நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது.

ஆனால் இதனை கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்த ஒரு பிரிவினருக்கு மட்டுமே இந்த இடஒதுக்கீட்டை கல்லூரி வழங்கி வருவதால் மற்ற தரப்பினர் பாதிப்படைகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

Based on the Christian Minority Merit List provided by the Government of Tamil Nadu,The Supreme Court has ordered the Vellore CMC Medical College to conduct postgraduate medical student admission for the current academic year.