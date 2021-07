"ரம்பத்தை வைத்து காட்டை அழிப்பதா.." தேசதுரோக சட்டப் பிரிவு இப்போது தேவையா? உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

Delhi

டெல்லி: ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இந்தியர்களை ஒடுக்குவதற்கு கொண்டுவரப்பட்ட தேசத்துரோக சட்டப்பிரிவு இப்போது தேவையா என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரி ஒருவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வழக்கு ஒன்றில் தலைமை நீதிபதி இவ்வாறு ஒரு கருத்தை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் 124 பிரிவு ஏ என்பதன் கீழ் தான் தேசத்துரோக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாரர் கேட்டுக் கொண்டார்.

English summary

Supreme court chief justice observation tells he is against sedition law: CJI Ramana says "Use of sedition is like giving a saw to the carpenter to cut a piece of wood and he uses it to cut the entire forest itself”