"நீருக்கு அடியில் புதைந்துள்ள பண்டை தமிழ் நகரம்!" கொற்கை அகழ்வாராய்ச்சி! தங்கம் தென்னரசு முக்கிய தகவல்

டெல்லி: தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில் பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், இது குறித்து அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை இப்போது ஒரே நேரத்தில் பல அகழ்வாராய்ச்சிகள், பாரம்பரிய கட்டிடங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்களின் மறுசீரமைப்பு பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், நீருக்கடியே உள்ள புராதன துறைமுக நகரமான கொற்கையில் இம்மாதம் தொடக்கத்தில் முதற்கட்ட ஆய்வு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Archaeology Minister Thangam Thennarasu says the preliminary study of the underwater site Korkai will begin this month: (நீருக்கு அடியே அகழாய்வு செய்வது குறித்து தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு) Thangam Thennarasu about setting up a carbon dating lab in Chennai.