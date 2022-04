“24 மணி நேரம் கெடு” தைரியம் இருந்தால் என்னை மோடி கைது பண்ணட்டும்! நேரடி சவால் விட்ட சந்திரசேகர ராவ்

Delhi

டெல்லி : தெலுங்கானா மாநிலத்தில் இருந்து 15 லட்சம் டன் புழுங்கல் அரிசியை கொள்முதல் செய்யக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ், மோடிக்கு தைரியம் இருந்தால், என்னை கைது செய்யட்டும் என ஆவேசமாகப் பேசினார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே மத்திய அரசையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் தெலுங்கானா முதல்வர் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி தலைவர் சந்திரசேகர ராவ் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் நடப்பு பயிர் பருவத்தில் புழுங்கல் அரிசியை வாங்க வேண்டும் என்ற தெலுங்கானாவின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்தது.

Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao, who urge the central govt for the purchase of 15 lakh tonnes of boiled rice from Telangana, has spoken out angrily that Modi should be arrest me if he has the courage.