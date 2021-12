கொரோனா.. 'ஆபத்தான கட்டத்தில் இந்தியா..' மக்களின் மெத்தனம்தான் காரணம்: மத்திய அரசு முக்கிய எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: மக்களிடையே முகக்கவசம் அணியும் பழக்கம் மக்களிடையே குறைந்ததன் காரணமாக தற்போது நாடு ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பு குறைந்த நிலையில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் வகை வைரஸ் பரவல் உலக நாடுகளை பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் பரவிய இந்த வைரஸ் இந்தியாவிலும் பரவியுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை 25க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளவர்களில் 9 பேர் வெளிநாடு சென்ற பயண வரலாறு இல்லாதவர்கள், எனவும் 14 பேர் முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓமிக்ரான் அச்சம்: மும்பையில் இன்றும், நாளையும் 144 தடை

English summary

The central government has warned that the country is currently in a precarious situation due to the declining habit of wearing masks among the people.