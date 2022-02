ராஜ்யசபாவில் திமுக எம்.பி.க்கள் வெளிநடப்பு: ஆளுநர் மீது வன்மமா? கேட்ட நிருபர்.. திருச்சி சிவா பதில்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: . சட்டமன்றத்தின் நடவடிக்கைகளை, மாநிலத்தின் உரிமைகளை ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி மதிக்காமல் செயல்படுவதாக திருச்சி சிவா குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஆளுநரின் செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது எங்களின் கடமை என்றும் திருச்சி சிவா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதே அனைத்து கட்சிகளின் நிலைப்பாடாக உள்ளது. இது தொடர்பாகக் கடந்த அதிமுக ஆட்சியிலேயே மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. இருப்பினும், குடியரசுத் தலைவர் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்காததால் அது நிறைவேறவில்லை.

நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியதை கண்டித்து மாநிலங்களவையில் இருந்து திமுக எம்.பி.க்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்களும் அவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். ஆளுநரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து ராஜ்யசபாவில் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் கண்டன முழக்கம் எழுப்பினர்.

English summary

Trichy Siva has accused Governor RN Ravi of acting disrespectfully. Trichy Siva also said that it is our duty to protest against the action of the Governor.