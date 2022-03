நீட் தேர்வுக்கு வயது உச்சவரம்பு இனி இல்லை.. தேசிய மருத்துவ ஆணையம் தகவல்.. சட்டத்தில் சொல்லவில்லையாம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நீட் தேர்வு எழுத வயது உச்ச வரம்பு எதுவும் இல்லை எனவும், நீட் தேர்வு எழுத வயது உச்ச வரம்பு என்று தேசிய மருத்துவ ஆணையச் சட்டத்தில் குறிப்பிடவில்லை என தேசிய மருத்துவ ஆணையம் கூறியுள்ளது.

பொது மருத்துவம் பல் மருத்துவம் ஆகிய படிப்பில் சேர்வதற்காக நீட் எனப்படும் National Eligibility Entrance Test - என்ற தகுதித் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.

பங்குனி பவுர்ணமியில் தெப்ப உற்வசவம் - திருப்பதியில் 5 நாட்கள் ஆர்ஜித சேவைகள் ரத்து

2013 மே 5ம் தேதி முதல் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் இந்த தேர்வை, முன்பு மத்திய அரசின் இடைக்கல்வி வாரியம் நடத்தியது. கடந்த 2019ம் ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தி வருகிறது.

English summary

The National Medical Council has stated that there is no age limit for writing the NEED exam and that the National Medical Commission Act does not specify an age limit for writing the NEED exam.