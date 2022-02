புலி நடந்து பார்த்திருப்பீங்க.. உறுமி பார்த்திருப்பீங்க.. சிரிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா.. இத பாருங்க!

Delhi

oi-Jaya Chitra

டெல்லி : கம்பீரமாக உறுமி மட்டுமே நாம் பார்த்துப் பழகிய புலி, சிரித்துக் கொண்டிருப்பது போன்ற அற்புதமான புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் அதிகமாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

காட்டிற்கு ராஜாவாக சிங்கத்தைக் கொண்டாடினாலும், நமது தேசிய விலங்கு என்னவோ புலிதான். வேட்டையாடுவதில் மிகவும் திறமை வாய்ந்த விலங்காகக் கருதப்படும் புலி, தன் புத்தியை உபயோகித்து தனக்கான உணவை தேடிக்கொள்ளும் சாமர்த்தியமான விலங்கு. புலி என்றாலே அதன் கம்பீரமான நடையும், உறுமலும் தான் நமது ஞாபகத்திற்கு வரும்.

புலி உருமினால் 3 கி.மீ தூரத்திற்கு அதன் உருமல் சத்தம் கேட்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட புலியை வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் பார்க்கும் போதுகூட, நமக்குப் பயமாகத்தான் இருக்கும். நடந்தாலும் சரி, படுத்து ஓய்வு எடுத்தாலும் சரி புலியின் கம்பீரம் நம்மை பயமுறுத்தவே செய்யும்.

English summary

The photo of a laughing Tiger is going viral on social media. After seeing which people are making funny comments.