குளிரில் வெறும் காலுடன் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள்.. பார்த்ததும் இளகிய மோடி! 100 ஜோடி சணல் செருப்பு பரிசு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் தொழிலாளர்கள் கடும் குளிரில் வெறும் காலுடன் பணிபுரிவதை அறிந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு 100 ஜோடி சணல் செருப்புகளை பரிசாக வழங்கி உள்ளார்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சொந்த மக்களவை தொகுதியான வாரணாசியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.

தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு கலந்து கொண்ட அவர், காசி விஸ்வநாதர் வழித்தடத்தை திறப்பதற்காக சென்றிருந்த போது, காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடுகளில் கலந்து கொண்டார்.

Prime Minister Modi has gifted 100 pairs of sandals to workers at the Kasi Vishwanathar Temple after learning that they were working barefoot in the bitter cold.