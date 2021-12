பிரதமர் மோடியின் ட்விட்டர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? நடந்தது என்ன?– ட்விட்டர் இந்தியா விளக்கம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திரமோடியின் ட்விட்டர் கணக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ஹேக் செய்யப்பட்ட பின்னர், கணக்கைப் பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ட்விட்டர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தனிப்பட்ட ட்விட்டர் கணக்கு திடீரென ஹேக் செய்யப்பட்டது. அக்கவுண்டை ஹேக் செய்த ஹேக்கர்கள் கிரிப்டோகரன்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சில ட்விட்களை பகிர்ந்தனர்.

மத்திய அரசு இந்தியாவில் கிரிப்டோகரன்சி விவகாரத்தில் எதிர்ப்பு மனநிலையில் உள்ள நிலையில் நாடாளுமன்றத்திலும் சில கருத்துருவாக்கங்களை கொண்டு வந்தது. இந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ட்விட்டர் அக்கவுண்டில் கிரிப்டோகரன்சிக்கு ஆதரவான கருத்துகள் இருந்தது அதிர்ச்சியையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியது.

பிட்காயினுக்கு ஆதரவாக பரபர போஸ்ட்.. ஹேக் செய்யப்பட்ட பிரதமர் மோடி ட்விட்டர் கணக்கு.. மீட்கப்பட்டது

English summary

Following the hacking of Prime Minister Narendra Modi's Twitter account early Sunday morning, Twitter said it had taken the necessary steps to secure the account.