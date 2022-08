வாரிசு ஆதிக்கம் இல்லை.. தேர்வு முறையில் வெளிப்படை.. விளையாட்டில் இந்தியா சாதிக்க இதுவே காரணம்- மோடி

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: விளையாட்டில் நெப்போட்டிஸத்தை அழித்து, தேர்வு முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை பின்பற்றியதால் தான் இந்தியா பதக்கங்களை குவித்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியுள்ளார்.

எல்லா துறையிலும் பெண்கள் தான் முதலிடத்தில் உள்ளனர் - PM Modi *India

நாடு முழுவதும் 76வது சுதந்திர தினம் பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனையொட்டி டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் மோடி தேசியக் கொடி ஏற்றினார். தொடர்ந்து செங்கோட்டையில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இளைஞர்கள் அடுத்த 25 ஆண்டுகளை தேசத்தின் வளர்ச்சிக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

டெலிபிராம்ப்டர் இல்லை-பேப்பர் குறிப்புகளுடன் 82 நிமிடம் உணர்ச்சிமிகு உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி

English summary

on the occasion of India’s 75th year of Independence, Prime Minister Narendra Modi said that the transparency in the selection of talented sportspersons helped India achieve success at the recently-concluded Birmingham Commonwealth Games 2022.