மத்திய அரசு பள்ளிகளில் தமிழ் புறக்கணிப்பு.. உடனே கல்வித்துறை அமைச்சரை சந்தித்த திருச்சி சிவா!

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசின் கல்வித்துறை நாடு முழுவதும் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளை நடத்தி வருகிறது. இந்த பள்ளிகளில் 1 முதல் 6 வரையில், மாநில மொழிகளைப் படிக்கலாம்.

ஆனால் 6 முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரையில், விருப்பப் பாடமாக ஒரு மொழியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இந்த விருப்பப் பாடங்களுள் ஒன்றாக தமிழ் இருந்து வந்தது.

இந்த நிலையில் தமிழ் மொழியைத் தற்போது நீக்கி விட்டதாகவும், இந்தி, ஆங்கிலத்துடன், ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து சமஸ்கிருதம்தான் விருப்பப் பாடம் என மாற்றியுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

English summary

Trichy Siva MP met the Union Education Minister as Tamil language was neglected in Kendriya Vidyalaya schools. Kendriya Vidyalaya schools have published all the textbooks online for downloading lessons. There is no Tamil language in it