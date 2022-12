ஒன்னுமே தெரியல..அடடா இந்தியாவுக்கு இப்படியொரு சட்ட அமைச்சரா? கிரண் ரிஜூஜூ மீது கபில் சிபல் அட்டாக்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நீதிபதிகள் நியமனம் தொடர்பான விவகாரத்தில் கொலிஜியம் நடைமுறைக்கு பதிலாக புதிய அமைப்பை உருவாக்கும் முனைப்பில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜூஜூ உள்ளார். இந்நிலையில் தான் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சருக்கு சட்டம் பற்றியும், நீதிபதிகளின் பணிகள் குறித்தும் எதுவுமே தெரியவில்லை என மூத்த வழக்கறிஞரும், காங்கிரஸ் பிரமுகருமான கபில் சிபல் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அமைச்சரவையில் சட்டத்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் கிரண் ரிஜூஜூ. இவர் சமீபத்தில் கொலிஜியம் முறையை விமர்சனம் செய்திருந்தார்.

இந்தியாவில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மூத்த நீதிபதிகள் அடங்கிய கொலிஜியம் தான் உயர்நீதிமன்றங்ளின் நீதிபதிகளை பரிந்துரை செய்கின்றன.

கோவில்களை இடிக்கிறார்.. ராவணன் போல் பிரதமர் மோடி.. கோர்ட்டில் விரைவில் வழக்கு.. சு.சாமி முடிவு

English summary

Union Law Minister Kiran Rijuju is keen to replace the collegium system in the matter of appointment of judges. In this situation, senior lawyer and Congress leader Kapil Sibal has severely criticized the Union Law Minister for not knowing anything about the law and the work of judges.