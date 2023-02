2024 தேர்தல் தான் குறியே.. பக்கா பிளானோடு பட்ஜெட்டை ‛பாஸ்’ செய்த பாஜக.. பின்னணியில் இவ்வளவு விஷயமா?

Delhi

டெல்லி: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தார். இதில் பல அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டு நடக்கும் 9 மாநில சட்டசபை தேர்தல் மற்றும் வரும் 2024ம் ஆண்டுக்கான நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஆகியவற்றின் மக்கள் மனதை வெல்லும் வகையில் பல விஷயங்கள் இந்த பட்ஜெட் உரையில் இருந்ததாக அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். 2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 2.O ஆட்சியின் கடைசி முழுமையான பட்ஜெட் இதுவாகும். இதனால் இந்த ஆண்டு நடக்கும் 9 மாநில சட்டசபை தேர்தல் மற்றும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மக்களின் மனதை கவரும் வகையிலான அறிவிப்புகள் இடம்பெறலாம் என்ற தகவல்கள் பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன்பாக வெளியாகின.

தற்போது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து முடித்துள்ளார். இந்நிலையில் தான் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்ற அம்சங்களை அறிந்து மக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தொடர்ந்து கருத்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் உண்மையில் இந்த பட்ஜெட்டானது அனைத்து தரப்பு மக்களின் எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்துள்ளதா? இல்லாவிட்டால் நாடாளுமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்து மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

“ஷாக்” கொடுத்த நிர்மலா.. பட்ஜெட்டில் 100 நாள் வேலைக்கான நிதி குறைப்பு! 6 ஆண்டுகளில் ரொம்ப கம்மி

