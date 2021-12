இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ஓமிக்ரானில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர்? மத்திய அரசு வெளியிட்ட அதிமுக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் கேஸ்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதில் எத்தனை பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா பாதிப்பு சற்று குறைந்து வந்தது. இந்தச் சூழ்நிலையில், கடந்த நவ. மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் புதிய ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது.

இது புதிய ஓமிக்ரான் நிலைமையை அப்படியே புரட்டிப்போட்டது. அதன் பின்னரே உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கொரோனா கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.

English summary

More than 100 of over 236 Covid-19 patients who were detected with Omicron variant of SARS-CoV-2 have recovered from the disease. Union health ministry’s data show 104 people diagnosed with Omicron have recovered from Covid-19.