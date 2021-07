வெளிநாடுகளில் உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு.. குட் நியூஸ் சொன்ன மத்திய அமைச்சர்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலை போட்டு புரட்டி எடுத்தது. நாட்டின் தினசரி பாதிப்புகள் 4,00,000-ஐ கடந்து சென்று மிரள வைத்தது.இதனால் கடும் அச்சம் கொண்ட உலக நாடுகள் இந்தியாவுடனான போக்குவரத்து தொடர்பை முற்றிலுமாக துண்டித்தன.

அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் இந்தியாவில் இருந்தும், இந்தியாவுக்கும் பயணிகள் விமான போக்குவரத்தை ரத்து செய்தன.

தற்போது இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலை வெகுவாக குறைந்து விட்டது. ஆனாலும் ஒரு சில நாடுகளை தவிர பெரும்பாலான நாடுகள் இந்தியர்களை இன்னும் முழுமையாக தங்கள் நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கவில்லை.

English summary

Minister of State for External Affairs V. Muralitharan said that they are talking to the respective countries and removing travel restrictions for Indian students studying abroad