பயப்படாதீங்க! மின்தடை பீதி வேண்டாம்! போதிய நிலக்கரி இருப்பில் உள்ளது! நம்பிக்கையளிக்கும் மத்திய அரசு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என யாரும் பீதி அடையத் தேவையில்லை எனவும், நாட்டுக்கு தேவையான நிலக்கரியை சப்ளை செய்வோம் என மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கூறியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் தற்போது கோடையின் தாக்கம் உச்சம் தொட்டுள்ள நிலையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு காரணமாக மின் வெட்டு பிரச்னை எழுந்துள்ளது.

குறிப்பாக, ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் பல இடங்களில் 10 மணிநேர மின்வெட்டு ஏற்படுவதாகவும், இதனால் மக்கள் அன்றாட தேவைகளை கூட நிறைவேற்ற முடியாமல் இருப்பதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.

English summary

Union Minister Pralhad Joshi has said that there is no need to panic that there will be a shortage of coal in India and that we will supply the country with the required coal.