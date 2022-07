நாடாளுமன்றத்தில் வார்த்தை கட்டுப்பாடு! கழுதை கதைக்கூறி மத்திய அரசை சாடிய சு வெங்கடேசன்!

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் ஊழல், அராஜகம், சர்வாதிகாரம், சகுனி உள்ளிட்ட பல வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது என பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் கழுதை கதைக்கூறி மத்திய அரசை சு வெங்கடேசன் எம்பி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நாளை துவங்கி ஆகஸ்ட் மாதம் 12ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் 24 மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் பிரச்சனைகளை எழுப்பி மத்திய பாஜக அரசுக்க சிக்கலை ஏற்படுத்த எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன. அதேநேரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை எதிர்கொள்ள மத்திய பாஜக அரசும் வியூகம் வகுத்துள்ளது.

MP Su Venkatesan has criticized the central government by telling a donkey story while a list has been published saying that corruption, anarchy, dictatorship, sakuni etc. should not be used in Parliament.