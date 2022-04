இந்தி தெரியலைனா இந்தியனே கிடையாது..! வேற நாட்டுக்கு போங்க.. பாஜக அமைச்சரின் பகீர் பேச்சால் சர்ச்சை!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் இருப்பவர்களுக்கு இந்தி மீது பற்று இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லாதவர்களை வெளிநாட்டவர்களாகவே கருத முடியும். உங்களுக்கு இந்தி பேச முடியாதென்றால் நீங்கள் இந்தியாவை விட்டு விட்டு வேறு நாட்டுக்கு செல்லலாம் என உத்திர பிரதேச பாஜக அமைச்சர் சஞ்சய் நிஷாத் கூறியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் இந்தி மொழி குறித்த சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து மத்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியை தேசிய மொழி போல கட்டமைக்க முயல்வதாக பல்வேறு மாநிலங்களின் முதல்வர்களும், மக்களும் போராடி வருகின்றனர்

ஆனாலும் தற்போது வரை இந்தியை மாநிலங்களுக்குள் திணிக்க மத்திய அரசு முயல்வதாக புகார்கள் எழுந்து வருகிறது. மத்திய அமைச்சர்களும் தங்கள் பேச்சினூடே இந்தி மொழியை தேசிய மொழி கட்டமைத்து பேசுவதையும் காண முடிகிறது.

அதிகமானவர்கள் பேசினால் இந்தி தேசிய மொழியா? அஜய் தேவ்கனை விளாசிய கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர்கள்

English summary

Those in India should be obsessed with Hindi. Those who do not can be considered foreigners. Uttar Pradesh BJP Minister Sanjay Nishad has said that if you do not speak Hindi, you can leave India and go to another country.