வரும் ஆனா வராது.. கொரோனா 4வது அலைக்கு இந்தியாவில் வாய்ப்பு மிக குறைவு.. ஆனாலும் இது மிக முக்கியம்.!

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில் , நாட்டில் கொரோனா 4வது அலை ஏற்பட வாய்ப்பு மிக மிக குறைவாகவே உள்ளது எனவும், அதே நேரத்தில் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என பிரபல வைராலஜி நிபுணர் டி ஜேக்கப் ஜான் கூறியுள்ளார்.

சீனாவின் வூகான் மாகணத்தில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு முதல் அலையாக பரவிபெரும் அச்சுறுத்தல் மற்றும் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது.

பின்னர் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது அலை அதிக பாதிப்புகளையும், உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது, கொரோனா டெல்டா வகையால் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது.

English summary

Leading virologist T Jacob John has said that the chances of a 4th wave of corona in the country are very, very low and people should be vigilant as the impact of corona continues to decline in India.